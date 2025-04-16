Еще одного сотрудника Пентагона отстранили от работы

Еще один сотрудник Пентагона отстранен от работы в рамках расследования утечек информации. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник.

«Замглавы аппарата Пентагона Дэрин Селник был отстранен от работы в рамках расследования и выдворен из здания», — говорится в публикации.

По данным Politico, расследование утечек касается военных планов Соединенных Штатов в отношении Панамского канала, направления второго авианосца в Красное море, визита миллиардера и бизнесмена Илона Маска в Пентагон, а также приостановки передачи развединформации Украине.

Накануне сообщалось, что советника министра обороны США Дэна Колдуэлла заподозрили в утечках информации и отправили в административный отпуск. В настоящее время расследование продолжается.

В начале апреля также стало известно, что генеральный инспектор министерства обороны США начал расследование касательно использования главой Пентагона Питом Хегсетом приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal для обсуждения конфиденциальной информации о военных операциях в Йемене.

Ранее личные данные советников Трампа утекли в сеть.