Стало известно, что советника главы Пентагона срочно отправили в отпуск

Советника министра обороны США Дэна Колдуэлла заподозрили в утечках информации и отправили в административный отпуск. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

По словам анонимного чиновника из Вашингтона, после того, как в ходе расследования утечек из Пентагона была установлена причастность Колдуэлла к «несанкционированному раскрытию информации», его срочно отправили в административный отпуск. В настоящее время расследование продолжается.

13 апреля сообщалось, что министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поисках виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности.

4 апреля сообщалось, что генеральный инспектор министерства обороны США начал расследование касательно использования главой Пентагона Питом Хегсетом приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal для обсуждения конфиденциальной информации о военных операциях в Йемене.

Ранее личные данные советников Трампа утекли в сеть.