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В России спрогнозировали сроки завершения СВО

Политолог Перенджиев предрек частичное завершение СВО в декабре 2025 года
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецоперация на территории Украины может частично завершиться к декабрю, однако надеяться на полное прекращение боевых действий не стоит. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Он указал, что надеяться на полное завершение СВО в 2025 году «не приходится вообще». Политолог предположил, что боевые действия продлятся и летом.

«И если будет возможность ее частичного завершения, именно частичного, то это декабрь 2025-го. Но еще многое должно произойти, не только на ЛБС, но и в глобальном мире, включая ситуацию в мировой экономики, внутреннюю ситуацию в ЕС и США, включая социально-политическую», — сказал Перенджиев.

До этого депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, однако делать прогнозы о его окончании преждевременно.

Он указал, что Россия прикладывает все усилия, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее. Речь идет об успехах ВС РФ на линии боевого соприкосновения и работе политико-дипломатических каналов, сказал парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску.

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