Минфин США оценил ход переговоров с Украиной по недрам

Бессент: соглашение с Украиной по ресурсам может быть подписано на этой неделе

Соглашение с Украиной по минеральной сделке может быть подписано уже на этой неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает агентство Bloomberg.

«Мы очень, очень близки. Подписание может быть даже на этой неделе», — сказал он.

Бессент заявил, что во время переговоров Украина выступила со встречным предложением по соглашению.

До этого депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Он подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинул Вашингтон, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

В свою очередь, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что у украинской стороны есть свои «красные линии» по ресурсному соглашению Киева с Вашингтоном, речь идет о конституции страны, стремлении Украины в ЕС и международных обязательствах государства.

Ранее в Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам.