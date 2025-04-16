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В ВСУ недовольны отсутствием украинской элиты на линии фронта

Экс-нардеп Луценко недоволен, что украинская элита не вступает в ряды ВСУ
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Gleb Garanich/Reuters

Бывший народный депутат Украины и действующий военнослужащий ВСУ Игорь Луценко выразил недовольство тем, что «самые богатые и влиятельные люди» республики не участвуют в боевых действиях, назвав ситуацию «моральным разломом общества». Его слова передает УНИАН.

«У нас фундаментальная проблема заключается в том, что самые богатые, самые влиятельные люди не воюют. У нас никто практически из поп-звезд не воюет, из политиков известных, так, чтобы действующий политик решил покинуть политику и показать пример. У нас те, кто якобы ушел, продолжают депутатство. Из списка топ-100 Forbеs никто не воюет», — посетовал Луценко.

Он также отметил, что «верхушка государства принципиально отказывается воевать». В связи с этим большая часть населения Украины не понимает, что «надо бежать или каким-то образом уклоняться».

До этого спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что выступающие против продления военного положения депутаты Украины могут быть связаны с Россией.

Ранее СМИ назвали вероятный вариант «раздела» Украины с правительством Зеленского во Львове.

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