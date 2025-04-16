Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дуда оценил слова Нарышкина о том, что Польша пострадает первой при нападении НАТО

Дуда ответил Нарышкину на слова, что Польша пострадает первой при нападении НАТО
close
Elizabeth Franz/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда назвал «школой советской дезинформационной пропаганды» заявление главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство, включающее Россию и Белоруссию. Его слова передает портал Do Rzeczy.

По его мнению, слова Нарышкина — «классическая, вводящая в заблуждение, российская дезинформация, типичная для школы, так сказать, советской дезинформационной пропаганды». Политик утверждает, что Россия якобы ведет себя агрессивно по отношению к НАТО.

«НАТО – оборонительный альянс, и все, что делает НАТО, является исключительно ответом на агрессивные действия России. […] НАТО никогда не нападало, никогда ни на кого не нападало, НАТО — это альянс, который только обеспечивает безопасность», — сказал Дуда.

Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему альянсу. По словам главы СВР, Польша и страны Прибалтики «отличаются высокой агрессивностью, во всяком случае на словах».

Ранее кандидат в президенты Польши поинтересовался у избирателя, «платят ли ему русские».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами