Дуда оценил слова Нарышкина о том, что Польша пострадает первой при нападении НАТО

Дуда ответил Нарышкину на слова, что Польша пострадает первой при нападении НАТО

Президент Польши Анджей Дуда назвал «школой советской дезинформационной пропаганды» заявление главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство, включающее Россию и Белоруссию. Его слова передает портал Do Rzeczy.

По его мнению, слова Нарышкина — «классическая, вводящая в заблуждение, российская дезинформация, типичная для школы, так сказать, советской дезинформационной пропаганды». Политик утверждает, что Россия якобы ведет себя агрессивно по отношению к НАТО.

«НАТО – оборонительный альянс, и все, что делает НАТО, является исключительно ответом на агрессивные действия России. […] НАТО никогда не нападало, никогда ни на кого не нападало, НАТО — это альянс, который только обеспечивает безопасность», — сказал Дуда.

Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему альянсу. По словам главы СВР, Польша и страны Прибалтики «отличаются высокой агрессивностью, во всяком случае на словах».

Ранее кандидат в президенты Польши поинтересовался у избирателя, «платят ли ему русские».