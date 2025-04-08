Иркутянку с ОМОНом выселили из квартиры, чтобы заставить переехать в аварийное жилье

В Иркутске ОМОН приехал выселять женщину из муниципальной квартиры. Она не хотела переезжать в предоставленное администрацией жилье и дошла до вице-мэра города. Об этом говорится на портале «ИрСити».

Жилой дом по адресу улица Баженова, 6, находится на участке, определенном под развитие застроенных территорий. В мэрии заявили, что здание признано аварийным и подлежащим сносу, как и 17 других многоквартирных домов на соседних улицах. На этом месте компания «Максстрой», принадлежащая бывшему депутату думы Иркутска Евгению Девочкину, планирует строить ЖК «Гранд-Парк».

Жители расселенных домов получили новые жилплощади, однако Елена Сизых, проживающая в квартире на улице Баженова с дочерью Викторией, отказалась перезжать в предложенную квартиру в хрущевке на улице Баумана, мотивируя свое решение непригодностью жилья и его удаленностью. Еще в прошлом году суд признал, что квартира, которую выкупил застройщик, занимающийся «развитием застроенной территории», соответствует всем необходимым стандартам и пригодна для проживания. Однако иркутянка потребовала отсрочки выселения, так как, по ее словам, квартира «сырая и с плесенью».

«Они в экспертизе написали, что окна и батареи новые, но это не так. Кроме того, в доме очень сыро и завелся грибок», — утверждает женщина.

Накануне вице-мэр Сергей Кладов встретился с ней по поручению губернатора региона Игоря Кобзева. Однако прийти к соглашению стороны не смогли, а 8 апреля в квартиру к Сизых пришли судебные приставы и ОМОН, которые начали опись имущества, чтобы затем перевезти ее личные вещи на новый адрес.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Кузбассе. Там рабочие стали разбирать аварийный дом, хотя в нем продолжает жить семья.