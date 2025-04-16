Супруга бывшего президента Перу укрылась в бразильском посольстве

Осужденная за отмывание денег бывшая первая леди Перу Надин Эредиа попросила убежища в бразильском посольстве. Об этом со ссылкой на перуанский МИД сообщает ТАСС.

В заявлении внешнеполитического ведомства МИД говорится, что Эредиа пришла в здание посольства и попросила бразильских дипломатов предоставить ей политическое убежище.

В связи с возникшей вокруг бывшей первой леди ситуацией правительства Перу и Бразилии поддерживают постоянный двусторонний контакт.

15 апреля суд приговорил Эредиа и ее мужа, бывшего президента Перу Ольянту Умалу, к 15 годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании Перуанской националистической партии. В свою очередь, супруги отвергают все обвинения в свой адрес.

1 апреля сообщалось, что власти Никарагуа отказались принимать бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли.

Ранее МУС взял под стражу экс-президента Филиппин.