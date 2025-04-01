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Власти Никарагуа отказались принимать бывшего президента Панамы

Никарагуа отказалась принимать экс-главу Панамы Рикардо Мартинелли
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Niu Xiaolei/Xinhua/Global Look Press

Никарагуа не примет получившего политическое убежище экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли до тех пор, пока панамские власти не разберутся с объявлением бывшего главы государства в розыск Интерпола. Об этом сообщается в опубликованном порталом 19digital заявлении министерства иностранных дел Никарагуа.

Внешнеполитическое ведомство выразило недоумение тем, почему правительство Панамы выдало разрешение на выезд Мартинелли и почти сразу же направило в Интерпол запрос о возбуждении уголовного дела в режиме «красного уведомления.

В МИД подчеркнули, что до тех пор, пока панамские власти не разрешат это противоречие, Никарагуа не сможет принять бывшего президента. Правительство Никарагуа считает, что Панама своими абсурдными действиями пытается втянуть их страну в международный конфликт.

В июле 2023 года Мартинелли был приговорен за коррупцию к 128 месяцам тюрьмы. В октябре того же года Высший уголовный суд Панамы подтвердил вынесенный ему приговор.

Экс-президент более года укрывался в здании никарагуанского посольства. 27 марта 2025 года панамские власти заявили, что разрешили выезд Мартинелли в Никарагуа.

Ранее сообщалось, что Никарагуа покинет Совет по правам человека ООН.

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