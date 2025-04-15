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Украина стала самой несчастной страной в Европе

WHR: Украина оказалась самой несчастной страной Европы
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина является самой несчастной страной Европы. Это следует из рейтинга, опубликованного World Happiness Report, карта с соответствующим рейтингом опубликована на медиаплатформе Voronoi.

Согласно рейтингу, Украина имеет всего 4,7 балла по шкале от нуля до десяти.

На предпоследнем месте — Албания (5,4 балла), далее идет Болгария — 5,6 балла.

Самой счастливой страной Европы оказалась Финляндия с показателем 7,7.

Респонденты оценивают свою жизнь с по шкале от 0 до 10. Рейтинги основаны на таких факторах, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, социальная поддержка, свобода делать жизненный выбор, щедрость (измеряемая благотворительными актами) и восприятие коррупции. В отчете также рассматривается эмоциональное благополучие с помощью положительных и отрицательных показателей аффекта, таких как смех, беспокойство и грусть.

До этого данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, показали, что Верховной раде не доверяют 77% украинцев, а правительству страны — 71%.

Ранее россияне оценили предложение США о перемирии на Украине.

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