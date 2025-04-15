Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана

Любая сделка между США и Ираном должна включать в себя условия по сворачиванию иранской программы обогащения урана и создания оружия массового уничтожения. Об этом на своей странице в X заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По его словам, сделка с Тегераном будет заключена только в том случае, если это будут договоренности под эгидой президента США Дональда Трампа.

Уиткофф подчеркнул, что окончательное соглашение должно установить рамки для мира и стабильности на Ближнем Востоке, что означает ликвидацию иранской программы ядерного обогащения.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов. Сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время непрямых переговоров с Уиткоффом в Омане заявил об отказе Тегерана сворачивать ядерную программу.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме позитивно оценили прямые переговоры США и Ирана.