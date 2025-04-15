Сын Трампа вступился за Уиткоффа, которого раскритиковал Зеленский

Трамп-младший: Уиткофф, как никто другой, борется за мир на Украине

Дональд Трам-младший поддержал спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. В соцсети Х сын американского лидера заявил, что никто так не борется за прекращение конфликта на Украине и заключении мирного соглашения, как Уиткофф.

«Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этой войны и заключение крепкого мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф. Истеблишмент ненавидит его за это, но настоящие лидеры борются за мир, а не за войну!» — написал Трамп-младший.

Сына президента США позже поддержал американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск, отметив, что Соединенным Штатам повезло, что Уиткофф занимается украинским вопросом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Стивена Уиткоффа, заявив, что он обсуждает вопросы «вне своей компетенции». Так резко украинский лидер отреагировал на слова спецпосланника президента США Дональда Трампа о том, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине кроется в вопросе принадлежности пяти территорий.

Уиткофф не уточнил, о каких именно территориях говорил. Однако речь, скорее всего, шла о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ в результате референдумов.

Зеленский отметил, что для Украины вопрос признания утраченных территорий российскими является «красными линиями».

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече