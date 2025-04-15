В Армении оспорили слова Каллас о параде Победы в Москве

Спикер парламента Армении Ален Симонян не согласился с позицией Евросоюза, озвученной главой европейской дипломатии Каей Каллас относительно участия стран в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая. Он напомнил, что это победа не только России, но и других государств, пишет РИА Новости.

«Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости», — заявил Симонян.

Он добавил, что участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в параде Победы в Москве никак не связано с ЕС и другими вопросами.

14 апреля Кая Каллас предупредила о последствиях, которые ждут страны ЕС и те государства, которые только хотят стать частью объединения, в случае участия в параде Победы в Москве 9 мая. Каллас отметила, что Евросоюз направил им четкое указание воздержаться от поездки на московские торжества. По ее словам, празднования 80-летия Победы в России вызывают серьезную реакцию в Брюсселе.

Вместо поездки в Москву глава дипслужбы ЕС призвала европейских лидеров чаще посещать Украину, чтобы продемонстрировать ей свою поддержку.

Ранее Володин оценил заявление Каллас о Параде Победы в Москве.