В Госдуме оценили план Зеленского собрать лидеров ЕС в Киеве 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский зовет глав Европейского союза (ЕС) 9 мая в Киев, чтобы отмечать «день поражения фашистов». Об этом заявил депутат Государственной думы Виктор Соболев, передает RTVI.

«В принципе, в Великую Отечественную войну вся Европа воевала против Советского Союза, если уж так. Поэтому, ну, не приедут — и не приедут в Россию», — сказал он.

До этого газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский пригласит лидеров европейских стран в Киев на 9 мая. В публикации отмечается, что встреча станет «демонстрацией дипломатической силы» и альтернативой ежегодному Параду Победы, который проводят в Москве.

Отдельно Зеленский планирует встретиться с представителями «коалиции желающих». Он намерен обсудить гарантии безопасности Украины после возможного прекращения огня.

Руководитель партии «ЛДПР» в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Зеленский в клоунской манере издевается над памятью павших в Великой отечественной войне.

Ранее Песков раскрыл причину популярности Парада Победы среди мировых лидеров.