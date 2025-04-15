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Слуцкий назвал идею Зеленского о приглашениях на 9 мая «антипобедным шабашем»

Слуцкий: Зеленский в клоунской манере издевается над памятью павших в ВОВ
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Petrov Sergey/Global Look Press

Зеленский направил приглашения европейским лидерам посетить 9 мая Киев, и это всего лишь очередной популистский ход, чтобы отвлечь внимание от празднования 80-летия Великой Победы в России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель партии «ЛДПР», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вся эта инициатива проведения антипобедного шабаша пропитана неонацизмом и кощунством, по своей сути. Зеленский пытается издеваться в клоунской манере над светлой памятью павших в борьбе с фашизмом», — считает глава ЛДПР.

Слуцкий уверен, что все попытки Зеленского обречены на провал, потому что ни он, ни его хозяева не отнимут Великую Победу у ее истинных наследников.

Газета Politico сообщила, что Владимир Зеленский пригласит высокопоставленных чиновников стран Европы в Киев 9 мая. Встреча должна стать «демонстрацией дипломатической силы» и альтернативой традиционному параду Победы, который ежегодно проводят в Москве.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к коллегам из ЕС и призвал их продемонстрировать «единство и решимость».

Ранее Песков раскрыл причину популярности Парада Победы среди мировых лидеров.

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