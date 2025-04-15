Служба соцобеспечения США случайно дала DOGE доступ к базе данных в обход решения суда

Исполняющий обязанности главы Службы социального обеспечения США Лиланд Дудек случайно предоставил сотруднику Департамента государственной эффективности (DOGE) доступ к базам данных ведомства. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«В последние несколько недель Служба социального обеспечения наняла сотрудника из DOGE, однако Дудек, не зная, что новый работник является членом команды DOGE, предоставил ему доступ к некоторым данным ведомства, нарушив тем самым запрет судьи», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что DOGE неоднократно пытался обойти решение судьи, запретившего Службе соцобеспечения предоставлять доступ к конфиденциальным данным граждан США. Для этого сотрудники департамента давили на руководство службы, в частности отправляли в принудительные отпуска, говорится в материале.

1 апреля в пресс-службе DOGE сообщили, что департамент добился удаления из системы социального обеспечения нескольких миллионов индивидуальных страховых номеров, принадлежащих гражданам старше 120 лет. В тексте уточнялось, что за последний месяц из соответствующей базы данных были исключены 10 млн записей.

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