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Из системы соцобеспечения США удалили данные миллионов граждан старше 120 лет

DOGE добилось удаления 10 млн лиц старше 120 лет из системы соцобеспечения США
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Департамент по повышению эффективности правительства США (DOGE) добился удаления из системы социального обеспечения нескольких миллионов индивидуальных страховых номеров, принадлежащих гражданам старше 120 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, опубликовав соответствующее заявление в аккаунте на платформе X.

В тексте уточняется, что за последний месяц из соответствующей базы данных были исключены 10 млн записей. Но, по словам представителей DOGE, специалистам предстоит добиться удаления информации еще о 2 млн гражданах.

17 февраля американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск заявил, что его подчиненные обнаружили в системе социального обеспечения данные граждан в возрасте от 120 до 369 лет. В частности, в списке получающих льготы людей оказалось 3,4 млн жителей США в возрасте от 120 до 129 лет. Возраст еще порядка 1000 человек варьируется от 220 до 229 лет.

На этом фоне бизнесмен задался вопросом, описывает ли фильм «Сумерки» реальную ситуацию в стране. Он добавил, что в США проживает большое количество «вампиров», получающих социальные пособия.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, как долго Илон Маск будет заниматься государственной службой.

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