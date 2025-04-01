Из системы соцобеспечения США удалили данные миллионов граждан старше 120 лет

Департамент по повышению эффективности правительства США (DOGE) добился удаления из системы социального обеспечения нескольких миллионов индивидуальных страховых номеров, принадлежащих гражданам старше 120 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, опубликовав соответствующее заявление в аккаунте на платформе X.

В тексте уточняется, что за последний месяц из соответствующей базы данных были исключены 10 млн записей. Но, по словам представителей DOGE, специалистам предстоит добиться удаления информации еще о 2 млн гражданах.

17 февраля американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск заявил, что его подчиненные обнаружили в системе социального обеспечения данные граждан в возрасте от 120 до 369 лет. В частности, в списке получающих льготы людей оказалось 3,4 млн жителей США в возрасте от 120 до 129 лет. Возраст еще порядка 1000 человек варьируется от 220 до 229 лет.

На этом фоне бизнесмен задался вопросом, описывает ли фильм «Сумерки» реальную ситуацию в стране. Он добавил, что в США проживает большое количество «вампиров», получающих социальные пособия.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, как долго Илон Маск будет заниматься государственной службой.