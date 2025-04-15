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Кая Каллас отказалась предоставлять Украине миллиарды евро

Público: Каллас отказалась от плана по предоставлению €40 млрд Киеву
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от реализации идеи по выделению нового пакета финансовой помощи Украине на сумму €40 млрд. Об этом пишет газета Público.

По данным издания, Каллас не смогла получить поддержку ключевых союзников в рамках Евросоюза по упомянутой инициативе. Франция, Испания и Италия выступили против соответствующего предложения.

«Каллас была вынуждена сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее макроплан не увенчается успехом», — пишет издание.

До этого немецкий политолог Александр Рар говорил, что провал плана главы евродипломатии Каи Каллас по предоставлению Киеву помощи в €40 млрд связан с тем, что в Европейском союзе усугубляется раскол относительно украинского вопроса.

Ранее в ЕС пригрозили странам, представители которых собираются поехать в РФ на парад Победы.

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