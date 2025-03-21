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Политолог указал на раскол по Украине в ЕС

Политолог Рар: в Евросоюзе усугубляется раскол по вопросу Украины
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Global Look Press

Провал плана главы евродипломатии Каи Каллас по предоставлению Киеву помощи в €40 млрд связан с тем, что в Европейском союзе усугубляется раскол относительно украинского вопроса. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Позиции Каи Каллас внутри Евросоюза пошатываются. Многим главам стран объединения не нравятся ее заявления о том, что европейские страны должны немедленно готовиться к войне с Россией, а также противостоять Америке», — отметил Рар.

Он добавил, что Южная и Восточная Европа — за исключением Польши и стран Балтии — отказываются дальше финансировать Киев. Согласно их позиции, денег в казне нет, а без США поддерживать боевые действия на Украине бессмысленно.

Как сообщает Politico, по авторитету верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас был нанесен удар из-за ее плана по предоставлению Украине помощи в €40 млрд.

Один из источников агентства сказал, что Каллас пытается вести себя как премьер-министр, однако на данный момент у нее «другая работа».

Ранее в Венгрии заявили, что европейские лидеры осознают поражение Украины.

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