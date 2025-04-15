В Госдуме прокомментировали спор между Токаевым и Лавровым

Спор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о территориальной целостности не является проблематичным. Об этом заявил первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, передает «Лента.ру».

«В рамках дискуссии Лавров уточнил, что если рассматривать пример Крыма в 2014 году, то важно руководствоваться не только правом государств на территориальную целостность, но и правом нации на самоопределение», — сказал депутат.

Чепа также отметил, что жители Донбасса, Запорожья, Херсонщины имеют право на волеизъявление, что декларировано в уставе ООН.

Как заявлял Токаев, если руководствоваться лишь идеей о праве наций на самоопределение, в мире произойдет множество региональных конфликтов. При этом глава российского МИД с ним не согласился.

Лавров напомнил, что в уставе организации закреплено право народов на самоопределение. Основная мысль министра заключается в том, что право на территориальную целостность уважается у тех государств, власти которых представляют весь народ, живущий на данной территории.

Ранее Лавров заявил, что Россия ждет визита Токаева в Москву на 9 Мая.