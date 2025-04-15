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Лавров не согласился со словами президента Казахстана о территориальной целостности

Лавров не согласился с мнением Токаева о праве на территориальную целостность
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Kaan Soyturk/Reuters

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров не согласился со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государств на территориальную целостность. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Так он оценил мнение казахстанского лидера о том, что, если руководствоваться лишь идеей о праве наций на самоопределение, в мире произойдет множество региональных конфликтов.

«Я с ним не согласен. Для него существует только право на территориальную целостность», — заявил Лавров.

По его словам, если Казахстан входит в ООН, то устав нужно соблюдать в полном формате. Он подчеркнул, что эта позиция была озвучена «казахстанским друзьям» со стороны РФ.

Министр отметил, что в уставе организации закреплено право народов на самоопределение. Главная мысль главы МИД заключается в том, что право на территориальную целостность уважается у тех государств, власти которых представляют весь народ, живущий на данной территории.

До этого Токаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что планирует приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита.

Ранее глава Казахстана выразил готовность расширить сотрудничество с Евросоюзом.

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