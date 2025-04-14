В американский суд подали иск, оспаривающий полномочия Трампа по введению пошлин

Американские правозащитники из организации Liberty Justice Center подали иск в суд по международной торговле США, требуя признать, что у президента страны Дональда Трампа не было полномочий по введению дополнительных пошлин. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем заявлении правозащитники отметили, что иск подан от имени пяти представителей американского малого бизнеса, которые пострадали от введенных Трампом пошлин. Организация требует от суда признать, что у президента не было полномочий по введению пошлин, и компенсировать бизнесменам понесенные убытки.

По мнению Liberty Justice Center, ни один глава государства не имеет права без одобрения конгресса США переписывать подходы в международной торговле и взимать сотни миллиардов новых налогов, мешая тем самым экономике. Полномочия, на которые ссылался американский президент, не могут толковаться в широком смысле введения пошлин. На самом деле, они вообще не распространяются на пошлины.

14 апреля основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио заявил, что пошлины Трампа могут обернуться чем-то похуже рецессии.

2 апреля Вашингтон ввел новую систему таможенных пошлин, в рамках которой базовая ставка на всю импортируемую в страну продукцию составила 10%. Для ряда государств этот показатель оказался значительно выше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали о переговорах со странами, против которых были введены пошлины.