Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus

Хебештрайт: Шольц не изменил своего решения по ракетам Taurus для Украины

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц не изменил позицию по вопросу поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Федеральный канцлер достаточно подробно изложил свое отношение к этой теме, и его позиция по этому вопросу не изменилась», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Шольц, выступая в бундестаге, обвинил лидера германского «Христианско-демократического союза» Фридриха Мерца в том, что тот имеет слишком переменчивую позицию по украинскому конфликту, чтобы претендовать на должность главы немецкого правительства.

Шольц напомнил, что Мерц сначала хотел поставить Киеву ракеты Taurus, а затем внезапно перешел на более осторожную риторику, когда проходили выборы в Восточной Германии. Позднее лидер ХДС выдвинул Москве ультиматум, пригрозив поставить Taurus Украине, если РФ не согласится пойти на «определенные условия».

Ранее Шольц призвал не играть в русскую рулетку c безопасностью через ультиматумы России.