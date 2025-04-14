Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц не изменил позицию по вопросу поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.
«Федеральный канцлер достаточно подробно изложил свое отношение к этой теме, и его позиция по этому вопросу не изменилась», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Шольц, выступая в бундестаге, обвинил лидера германского «Христианско-демократического союза» Фридриха Мерца в том, что тот имеет слишком переменчивую позицию по украинскому конфликту, чтобы претендовать на должность главы немецкого правительства.
Шольц напомнил, что Мерц сначала хотел поставить Киеву ракеты Taurus, а затем внезапно перешел на более осторожную риторику, когда проходили выборы в Восточной Германии. Позднее лидер ХДС выдвинул Москве ультиматум, пригрозив поставить Taurus Украине, если РФ не согласится пойти на «определенные условия».
Ранее Шольц призвал не играть в русскую рулетку c безопасностью через ультиматумы России.