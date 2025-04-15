Политолог прокомментировал спор между Токаевым и Лавровым

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал спор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за фразы «право на территориальную целостность».

Эксперт допустил, что для лидера Казахстана это больная тема, поскольку Астана сама боится сепаратистских настроений в северных регионах страны, которые были русскими казачьими территориями и попали в состав страны только при Советском Союзе.

«Это такие нервные реакции, опосредованное признание того, что со своими территориями что-то не так», — считает Пинчук.

Как заявлял Токаев, если руководствоваться лишь идеей о праве наций на самоопределение, в мире произойдет множество региональных конфликтов. При этом глава российского МИД с ним не согласился.

Лавров напомнил, что в уставе организации закреплено право народов на самоопределение. Основная мысль министра заключается в том, что право на территориальную целостность уважается у тех государств, власти которых представляют весь народ, живущий на данной территории.

Ранее Лавров заявил, что Россия ждет визита Токаева в Москву на 9 Мая.