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В Раде заявили, что заждались министра иностранных дел Украины

Нардеп Гончаренко: в Раде уже месяц ждут главу МИД Украины Сибигу
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

В Верховной Раде уже на протяжении месяца ждут главу министерства иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Как заявил Гончаренко, он поставил в парламенте вопрос — когда придет Сибига в Верховную Раду, чтобы рассказать про переговоры с Соединенными Штатами.

Нардеп добавил, что спикер парламента Руслан Стефанчук ответил ему, что глава МИД должен прибыть 18 апреля.

До этого Сибига во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза заявил, что союзники Украины должны срочно увеличить давление на Россию, так как в противном случае боевые действия якобы перенесутся в глубь Европы. Он также призвал «действовать сейчас», чтобы достичь прочного мира на Украине. По его словам, этого можно добиться через усиления Киева и увеличения давления на Российскую Федерацию.

Ранее профессор назвал условие для достижения прочного мира на Украине.

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