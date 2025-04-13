Для заключения долгосрочного мира на Украине ВСУ должны сдаться. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и политолог Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

Он счел «капитуляцию ВСУ» единственным способом достижения долгосрочного мира. Профессор указал, что президент США Дональд Трамп может быстро этого добиться, прекратив поддерживать Украину и заставив Владимира Зеленского уйти в отставку. В противном случае ВС РФ могут дойти до Киева, считает Малинен.

«Это можно прекратить только так, но он [Трамп] должен понять, что придется признать поражение США и НАТО», — сказал Малинен.

В начале апреля американская газета The Wall Street Journal описала планы Украины по урегулированию конфликта. Так, по мнению издания, Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам. Отмечалось, что Россия, в свою очередь, хочет доминировать на Украине и не допустить ее интеграции с Западом.

Ранее в Совфеде указали на желание Трампа избавиться от Украины как от «токсичного чемодана».