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Профессор назвал условие для достижения прочного мира на Украине

Профессор Малинен: ради достижения прочного мира на Украине ВСУ должны сдаться
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Для заключения долгосрочного мира на Украине ВСУ должны сдаться. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и политолог Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

Он счел «капитуляцию ВСУ» единственным способом достижения долгосрочного мира. Профессор указал, что президент США Дональд Трамп может быстро этого добиться, прекратив поддерживать Украину и заставив Владимира Зеленского уйти в отставку. В противном случае ВС РФ могут дойти до Киева, считает Малинен.

«Это можно прекратить только так, но он [Трамп] должен понять, что придется признать поражение США и НАТО», — сказал Малинен.

В начале апреля американская газета The Wall Street Journal описала планы Украины по урегулированию конфликта. Так, по мнению издания, Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам. Отмечалось, что Россия, в свою очередь, хочет доминировать на Украине и не допустить ее интеграции с Западом.

Ранее в Совфеде указали на желание Трампа избавиться от Украины как от «токсичного чемодана».

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