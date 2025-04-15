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В Кремле отказались комментировать данные о передаче России запасов урана Ирана

Песков не стал комментировать сведения о передаче РФ запасов урана Ирана
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать сведения, согласно которым США предложили Ирану передать РФ свои запасы урана.

«Я оставлю без комментариев этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

О данной инициативе несколькими часами ранее сообщила британская газета The Guardian. По ее данным, предложение было выдвинуто во время непрямых переговоров представителей США и Ирана в Омане.

Встреча состоялась 12 апреля. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями через посредников. Обсуждение продолжалось более двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что Тегеран не свернет ядерную программу.

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