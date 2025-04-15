Песков прокомментировал слова Каллас об участии европейцев в параде в Москве

Песков: в Кремле обратили внимание на заявления Каллас о визитах в Москву

Российское руководство будет радо видеть на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве представителей всех государств, которые готовы разделить с ним гордость и радость от этого события. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, потребовавшей от представителей стран региона отказаться от визитов в российскую столицу 9 мая.

«Мы обращаем внимание на ее весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными, и не нам давать оценку этим угрозам. Оценку должны давать суверенные государства, которым она угрожает», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что среди европейских государств есть державы, которые не поддерживают позицию Каллас.

«Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, который должен быть важен для всех народов Европы и мира», — добавил пресс-секретарь.

14 апреля Каллас провела пресс-конференцию, во время которой высказалась о праздновании Дня Победы в РФ. Дипломат пригрозила странам — членам ЕС и кандидатам на вступление в региональное содружество серьезными последствиями, если их представители примут участие в параде на Красной площади.

Ранее президент страны — кандидата на вступление в ЕС подтвердил визит в столицу РФ в День Победы.