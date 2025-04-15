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В МИД РФ заявили, что Киев пренебрегает правом самоопределения народов

Захарова: Москва призывает ООН прекратить скрывать преступления киевского режима
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию генсека ООН Антониу Гутерриша на события в Сумах, заявила, что Москва призывает Гутерриша и секретариат организации прекратить заниматься дискредитацией России и сокрытием преступлений Киева. Ее слова передает официальный Telegram-канал министерства.

«Призываем [генсека ООН] Антониу Гутерриша и возглавляемый им Секретариат ООН занять честную позицию, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий в контексте украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией нашей страны и сокрытием преступлений киевского режима», — поделилась Захарова.

Кроме того, по словам Захаровой, Гутерриш в нарушение устава ООН покрывает явное пренебрежение Киева принципами самоопределения народов и уважения прав человека.

«Принцип территориальной целостности применяется лишь в отношении тех государств, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения и в силу этого представляют все население, проживающее на соответствующей территории. Всем очевидно, что нынешний режим в Киеве этому критерию никак не соответствует», — отметила Захарова, говоря об уставе ООН.

До этого Захарова говорила, что Запад не сможет скрыть преступления украинских боевиков на территории Курской области, все виновные будут наказаны.

Ранее Хинштейн заявил, что бойцы ВСУ при отступлении минировали все на своем пути.

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