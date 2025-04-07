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Хинштейн заявил, что бойцы ВСУ при отступлении минировали все на своем пути

Хинштейн: отступая, ВСУ минировали жилые дома и машины
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении минировали все, что встречалось на их пути. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Саперы рассказывают страшное: отступая, нацисты минировали все, что попадалось на пути: жилые дома, машины», — заявил он.

По словам губернатора, населенные пункты региона будут проверены на наличие взрывоопасных предметов. Хинштейн добавил, что группировка саперов была увеличена до тысячи человек, к ним также присоединятся отряды МЧС и «Барс-Курск».

Он подчеркнул, что на данный момент территория Курской области остается опасной для граждан.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

По его словам, отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

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