В Раде сообщили о скором продлении военного положения на Украине

Украина продлит действие военного положения уже в середине апреля. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на депутата Рады Ярослава Железняка.

«Рада продлит военное положение и мобилизацию уже 16-18 апреля», - говорится в сообщении издания.

Как напоминает издание, на данный момент военное положение действует до 9 мая, а его отмена открыла бы путь к объявлению выборов.

11 апреля агентство Reuters со ссылкой на спикера Рады Руслана Стефанчука сообщало, что власти Украины намерены продлить действие военного положения в стране, при этом подготовка к выборам уже началась и находится на «ранней стадии».

Как отмечается в материале агентства, такой шаг Верховная рада Украины может предпринять несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия оказывают давление на Киев, требуя проведения нового голосования.

При этом, как сообщил в комментарии Reuters Стефанчук, подготовка к будущим выборам на Украине началась, но находится «на самой ранней стадии».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в России рассказали о кандидатах на президентских выборах Украины.