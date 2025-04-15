Нарышкин сравнил контакты России и США при Байдене и Трампе

Глава СВР Нарышкин: у России с США идет интенсивный диалог на разных уровнях

Между Россией и США идет интенсивный диалог на разных уровнях, чувствуется желание действующей американской администрации вникнуть в причины конфликта на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«И сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена», — заявил он.

Нарышкин отметил, что в ходе правления бывшего американского лидера Джо Байдена были разрушены межгосударственные отношения между странами.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что новые отношения между Россией и Соединенными Штатами возможно выстроить через коммерцию. По его словам, урегулирование конфликта на Украине могло бы стать началом для больших геополитических достижений.

14 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в администрации США появились «разумные люди», с которыми представители РФ обсуждают вопросы, связанные с деятельностью посольств двух государств.

Ранее Лавров заявил, что Россия не попадет в ловушку при переговорах с США.