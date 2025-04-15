В Евросоюзе отреагировали на планы поставить ракеты Taurus на Украину

Euractiv: в Европе поприветствовали решение Германии поставить Taurus на Украину

Страны Евросоюза поприветствовали заявление будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он поддержит поставку немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину. Об этом сообщил портал Euractiv.

«Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя», — сказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, комментируя предложение Мерца.

Решение будущего канцлера ФРГ также поддержал глава министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, назвав поставку Taurus «важным сигналом», который продемонстрирует позицию стран Европы в украинском конфликте. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский согласился со своим коллегой и отметил, что считает предложение Мерца «очень хорошим».

Накануне лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что возможный будущий канцлер Германии и глава «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией своими высказываниями о передаче Украине крылатых ракет Taurus.

Ранее Медведев назвал Мерца нацистом за заявление об ударе по Крымскому мосту.