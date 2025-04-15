В Госдуме оценили слова Трампа о «дедлайне» для Путина

Россия делает все необходимое для скорейшей подготовки мирного соглашения по Украине, однако в мире есть силы, пытающиеся его отсрочить или сорвать. Так в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о «дедлайне» для российского коллеги Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

По словам депутата, речь идет о так называемой партии войны, к которой относится и президент Украины Владимир Зеленский.

«Поэтому не от России зависит затягивание, мы делаем все. Как пример, 18 марта мы сразу же прореагировали на мораторий по ударам по энергетическим объектам. Украина это не соблюдает. И многие позиции зависят не от нас, а от контроля за соблюдением договоренностей», — сказал Чепа.

Комментируя угрозу санкций со стороны США, парламентарий заметил, что рестрикции сохранятся, и Вашингтон будет вводить их не только против России, но и против третьих стран. Он уточнил, что Соединенным Штатам выгодны дополнительные позиции в неконкурентной борьбе.

«Поэтому были санкции, будут санкции, и мы понимаем: будет мирное соглашение, не будет мирного соглашения, санкции, выгодные американскому бизнесу – они будут. Ситуация такая, мы на все эти заявления реагируем спокойно и действуем в рамках всех наших заявлений, которые были до начала СВО. Наша задача – определиться с первопричинами этого конфликта и не допустить их впоследствии», — сказал депутат.

Накануне Трамп заявил, что конфликт на Украине мог бы быть предотвращен, если бы президенты США и Украины были бы компетентнее. Он также сообщил о своем «психологическом дедлайне» для прекращения огня, добавив, что в случае затягивания переговоров США введут новые санкции. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф раскрыл ключевой вопрос по заключению мира на Украине.