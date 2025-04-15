Глава СВР России Нарышкин прибыл в Минск

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл в Минск, ожидается встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарышкин прибыл во Дворец Независимости, где ожидается его встреча с Лукашенко. Перед встречей директор СВР в неформальной обстановке пообщался с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем.

До этого в СВР заявили, что власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры, чтобы их граждане не узнали о широком распространении нацистской идеологии на Украине.

По данным пресс-службы ведомства, журналистам во время записи репортажей с участием украинцев предписывается вежливо просить их на время съемок скрывать нацистские атрибуты и воздерживаться от нежелательных действий, например, демонстрации соответствующего приветствия.

В конце марта по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии.

Ранее в Белоруссии сообщили об активизации авиаразведки НАТО.