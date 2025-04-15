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В Европе придумали, как обойти вето Венгрии на санкции против России

Politico: ЕС разрабатывает способ обхода вето Венгрии на санкции против России
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Global Look Press

Несколько стран Евросоюза нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет о том, что решение о введении рестрикций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Как следует из текста, «полдюжины» столиц предпринимают усилия по включению вопроса о санкциях во внутреннее законодательство. Среди них есть Бельгия и Чехия, указывается в материале.

Такое развитие событий может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев, пишет Politico.

«Мы все — государства-члены и институты — должны понимать, что, возможно, санкции не будут продлены. Мы должны убедиться, что весь режим санкций является устойчивым», — сказал анонимный собеседник газеты.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Венгрию единственной страной в Евросоюзе, которая не обладает «моральной ясностью» в отношении конфликта на Украине. Он сообщил, что министры на встрече в Люксембурге обсуждали перспективы введения очередного пакета санкций против России. Однако, указал он, среди всех стран ЕС Венгрия единственная не обладает «моральной ясностью» в отношении России.

Ранее журналист сделал неутешительное заявление о помощи Украине со стороны ЕС.

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