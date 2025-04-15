Стали известны планы Трампа по введению новых санкций против РФ

Команда американского президента Дональда Трампа намерена ввести новые санкции против России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленные источники.
«Они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть (новые санкции. — «Газета.Ru») в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в публикации.
Отмечается, что вопросом усиления санкционного режима уже занимается министерство финансов США и Госдеп США.
До этого агентство Reuters писало, что члены палаты представителей конгресса от Демократической партии США представили законопроект об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины.
В документе содержатся положения о выделении средств для обеспечения «безопасности и восстановления» Украины и введения жестких антироссийских санкций. Автором законопроекта является член комитета по иностранным делам палаты представителей Грегори Микс.
Ранее в Кремле рассказали, как отразится продление санкций против РФ на переговорах с США.