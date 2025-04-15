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Стали известны планы Трампа по введению новых санкций против РФ

WSJ: минфин и Госдеп США занимаются разработкой новых санкций против России
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Алексей Куденко/РИА Новости

Команда американского президента Дональда Трампа намерена ввести новые санкции против России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть (новые санкции. — «Газета.Ru») в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в публикации.

Отмечается, что вопросом усиления санкционного режима уже занимается министерство финансов США и Госдеп США.

До этого агентство Reuters писало, что члены палаты представителей конгресса от Демократической партии США представили законопроект об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины.

В документе содержатся положения о выделении средств для обеспечения «безопасности и восстановления» Украины и введения жестких антироссийских санкций. Автором законопроекта является член комитета по иностранным делам палаты представителей Грегори Микс.

Ранее в Кремле рассказали, как отразится продление санкций против РФ на переговорах с США.

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