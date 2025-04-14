В Кремле рассказали, как отразится продление санкций против РФ на переговорах с США

У России не было завышенных ожиданий относительно продления санкций со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вряд ли стоило бы ожидать другого решения. Мы находимся в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново. Завышенных ожиданий у нас не было на этот счет», — сказал представитель Кремля.

12 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом. Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций и так далее.

По словам депутата Алексея Чепы, продление антироссийских санкций со стороны Трампа является ожидаемым шагом, который не несет в себе ничего нового. Он напомнил, что Россия много лет живет под санкциями и до конца их никто не снимает.

Ранее сенаторы США пригрозили усилить санкции против России за отказ от переговоров по Украине.