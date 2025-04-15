Die Welt: Мерц совершит первый визит на посту канцлера ФРГ на Украину

Первой страной, которую лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц посетит в качестве канцлера Германии, вероятно, станет Украина. Об этом пишет газета Die Welt.

По данным издания, его визит в республику планируется в начале мая и сейчас находится на стадии подготовки.

Накануне лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров коалиции, которые желают «определить гарантии безопасности» для Украины после того, как будет достигнута договоренность о возможном прекращении огня с Россией, отмечается в материале.

По информации собеседников газеты, сейчас в ЕС обсуждается возможный визит на территорию Украины лидеров политического объединения «в начале мая».

Ранее Каллас отреагировала на желание Мерца передать Украине Taurus.