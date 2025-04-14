В США раскрыли, каким видят завершение конфликта на Украине

Сенатор США от Демократической партии Тим Кейн заявил, что Вашингтон хотел бы завершения конфликта на Украине «на справедливых условиях», однако Москва якобы в этом не заинтересована. Его слова с брифинга в Киеве передает «РБК-Украина».

«США хотели бы прекращения огня на справедливых условиях. Европа хочет прекращения огня на справедливых условиях. Украина заслуживает прекращения огня на справедливых условиях», — сказал Кейн.

В то же время он усомнился в «добросовестности» России в вопросе прекращения огня.

«Но я надеюсь, что я ошибаюсь. И они должны продемонстрировать, что я не прав, продемонстрировав настоящую заинтересованность в достижении этого момента прекращения огня», — заявил сенатор.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией, заявив, что Киев «не может доверять» Москве. Вместе с тем Зеленский заявил, что считает неправильным стремление США остаться нейтральными в конфликте. По мнению украинского лидера, в Соединенных Штатах при администрации президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы».

Ранее Каллас призвала Россию признать, что она не «победит» на Украине.