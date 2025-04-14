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Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против РФ

Трамп не ответил по существу на вопрос о новых санкциях против России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции ушел от ответа на вопрос, будет ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы из-за украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

«Мы уже ввели санкции против России. Я их ввел, если вы помните, «Северный поток — 2». <...> Я остановил его», — сказал американский лидер.

Далее журналисты вновь задали вопрос о возможных новых рестрикциях против РФ, однако Трамп продолжил говорить про газопровод, покритиковал своего предшественника Джо Байдена, а затем переключил свое внимание на следующего репортера.

В марте глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Он выразил надежду на использование Вашингтоном своего влияния для предотвращения полного отказа европейских стран от российского газа, отметив, что текущая ситуация приводит к значительному удорожанию энергоресурсов для европейского бизнеса.

Ранее в Верховной раде рассказали о планах Трампа ввести санкции против окружения Зеленского.

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