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Лавров призвал проверить Украину на «чистоплотность»

Лавров: РФ настаивает на проверке «чистоплотности» Украины по всем соглашениям
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров поднял вопрос о гарантиях добросовестности Киева в качестве непременного условия для любых соглашений с западными странами по урегулированию российско-украинского конфликта. Слова дипломата приводит «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос о посредничестве США в вопросе безопасного судоходства в Черном море, Лавров позитивно оценил готовность американской стороны содействовать возобновлению российского экспорта. При этом он предостерег от повторения сценария предыдущих соглашений, которые, по его словам, оказались неэффективными для российской стороны.

«Проверка в принципе чистоплотности наших украинских соседей — это то, на чем мы настаиваем при обсуждении с Западом любых схем, которые они продвигают, желая как бы вот содействовать регулированию», — добавил министр.

До этого Лавров сказал, что Европа хочет найти «новенького полуфюрера» и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины.

Ранее Лавров заявил, что Европа «сделает все» против смены власти на Украине.

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