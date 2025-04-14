Лавров: страны Европы сделают все, чтобы режим на Украине не сменился

Европейские страны сделают все, что в их силах, чтобы сохранить действующий на Украине режим, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Никто же про выборы даже не заикается. Сейчас, правда, американцы сказали, что выборы надо проводить. Но Европа сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей», — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что Россия в переговорах с представителями Запада по урегулированию на Украине настаивает на проверке Киева «на чистоплотность».

При этом 12 апреля депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам.

Парламентарий отметил, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба занимается интеллектуальной составляющей предвыборной кампании. Он совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым должен создать избирательную технологию, которая будет адаптирована к текущей ситуации.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».