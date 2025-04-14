Лавров проведет переговоры с главой МИД ЮАР в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой в Москве. Об этом сообщили ТАСС в российском МИД.

Южноафриканский МИД ранее сообщал, что глава ведомства прибыл в Россию с двухдневным рабочим визитом.

«В Москве пройдут переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым», — заявили в МИД РФ агентству.

12 апреля Лавров провел встречу с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом на полях Антальского дипломатического форума. Они обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. Кроме того, они затронули вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море, усилия по достижению мира на Украине, а также события в Сирии и ситуацию в секторе Газа.

Российский министр на прошлой неделе также провел переговоры с курдским лидером Ирака Масудом Барзани, с министром иностранных дел Судана Али Юсеф Шарифом и с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Ранее Лавров рассказал, обсуждались ли в контактах РФ и США отношения Москвы и Пекина.