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Лавров заявил, что администрация Трампа признала «идиотизм» команды Байдена

Лавров: команда Трампа считает «идиотизмом» решение Байдена не говорить с РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа признает, что команда его предшественника Джо Байдена вела неправильную политику, отказываясь от диалога с Россией. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — сказал глава МИД России.

Он объяснил, что Москва и Вашингтон, будучи ответственными международными игроками, обязаны воздерживаться от конфронтации и стараться переводить противоречия в плоскость прагматизма и взаимной выгоды.

В ходе интервью Лавров также прокомментировал возможное снятие санкций с РФ. По его словам, Россия не бегает за западными странами и не просит снять экономические ограничения, и, более того, снятие санкций связано с рядом условий.

Ранее Лавров заявил, что НАТО должны были распустить еще в XX веке.

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