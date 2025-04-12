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В Раде рассказали о подготовке Зеленского к выборам

Дубинский: Зеленский начал активную подготовку к выборам
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам. Об этом утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба занимается интеллектуальной составляющей предвыборной кампании. Он совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым должен создать избирательную технологию, которая будет адаптирована к текущей ситуации.

По словам Дубинского, для реализации кампании Зеленского были привлечены политтехнологи Дмитрий Царенко и Виктор Березенко.

До этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине началась подготовка к выборам.

Reuters пишет, что после окончания конфликта Украине необходимо будет принять закон, устанавливающий сроки и правила проведения выборов. По словам Стефанчука, законодатели, сотрудники избирательной комиссии и другие эксперты работают над этими вопросами, но пока не приступили к разработке законопроекта.

Ранее сообщалось, что на Украине намерены продлить военное положение, несмотря на подготовку к выборам

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