Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине ввели скидку при оплате штрафа от военкомата

МО Украины: Зеленский подписал закон о скидке в 50% при оплате штрафа от ТЦК
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 50-процентной скидке при добровольной оплате штрафа от ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) за нарушение правил воинского учета. Об этом сообщила замминистра обороны страны Екатерина Черногоренко, пишет украинское издание «Страна.ua».

По ее словам, граждане, которые ушли в армию, но не успели обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов.

«А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в «Резерв+». Команда уже над этим работает. Ожидайте летом», — сказала Черногоренко.

9 апреля народный депутат Украины Александр Бакумов заявил, что суды отменяют 90% протоколов за нарушение правил военного учета, которые составляются на уклонистов от мобилизации.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский потребовал использовать цифровизацию для призыва 30 тыс. новобранцев в месяц. По его словам, в России ежемесячная мобилизация составляет около 7-8 тыс. человек, причем они являются добровольцами.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами