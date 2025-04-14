На Украине ввели скидку при оплате штрафа от военкомата

МО Украины: Зеленский подписал закон о скидке в 50% при оплате штрафа от ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 50-процентной скидке при добровольной оплате штрафа от ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) за нарушение правил воинского учета. Об этом сообщила замминистра обороны страны Екатерина Черногоренко, пишет украинское издание «Страна.ua».

По ее словам, граждане, которые ушли в армию, но не успели обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов.

«А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в «Резерв+». Команда уже над этим работает. Ожидайте летом», — сказала Черногоренко.

9 апреля народный депутат Украины Александр Бакумов заявил, что суды отменяют 90% протоколов за нарушение правил военного учета, которые составляются на уклонистов от мобилизации.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский потребовал использовать цифровизацию для призыва 30 тыс. новобранцев в месяц. По его словам, в России ежемесячная мобилизация составляет около 7-8 тыс. человек, причем они являются добровольцами.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации.