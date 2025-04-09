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Украинский депутат раскрыл, как суды реагируют на протоколы об уклонистах

Нардеп Бакумов: суды отменяют 90% протоколов за нарушение правил военного учета
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Gleb Garanich/Reuters

Украинские суды отменяют 90% протоколов за нарушение правил военного учета, которые составляются на уклонистов от мобилизации. Об этом украинскому изданию «Телеграф» заявил народный депутат Украины Александр Бакумов.

«Если государство владеет определенными данными, то зачем вы за те данные, которые не сообщены военнообязанным, стоящим на учете государства, будете применять меры административного взыскания <...> Зачем вы так относитесь к гражданам? Так можно каждый день с утра до ночи штрафовать. Поэтому та практика, которая складывается в украинских судах, что 90% штрафов отменяется», — заявил Бакумов.

Он сравнил ситуацию с протоколами за нарушение правил военного учета — если протокол составлен неправильно, то и не может быть применено административное взыскание.

Однако в Вооруженных силах Украины наоборот требуют усиления контроля за потенциальными призывниками — по словам главнокомандующего ВСУ, украинским Вооруженным силам необходимо использовать цифровизацию для призыва 30 тыс. новобранцев в месяц.

С октября 2024 года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине женщина с ружьем спасла мужа от насильственной мобилизации.

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