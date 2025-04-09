Сырский потребовал использовать цифровизацию для розыска уклонистов

Сырский: нам нужно использовать цифровизацию для призыва 30 тыс. в месяц

Украинским Вооруженным силам необходимо использовать цифровизацию для призыва 30 тыс. новобранцев в месяц. Об этом в интервью украинским СМИ заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся», — так Сырский прокомментировал вопрос журналиста о том, как призвать в армию шесть миллионов мужчин, которые уклоняются от обновления своих данных в системах ТЦК.

Он также поддержал точку зрения Владимира Зеленского о том, что Украине необходима ежемесячная мобилизация в размере не менее 30 тыс. новобранцев. По словам Сырского, в России ежемесячная мобилизация составляет около 7-8 тыс. человек, причем они являются добровольцами.

До этого командование Сухопутных сил ВСУ заявило, что более 70% сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили службу на фронте.

С октября 2024 года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине женщина с ружьем спасла мужа от насильственной мобилизации.