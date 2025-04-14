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В Госдуме считают, что запросивший убежище в России посол Сирии может принести пользу

Депутат Кузнецов заявил, что сирийский посол может быть полезен России
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Bocharov Denis/Global Look Press

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари, подавший запрос на получение убежища в России, может быть полезен русскому народу, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. В декабре он предлагал отправить бежавшего в РФ экс-президент Сирии Башара Асада восстанавливать Мариуполь.

«Окружение бывших президентов, да и вообще каждый высококвалифицированный и обеспеченный иностранец может принести много пользы русскому народу. Главное, чтобы кто-то из наших чиновников был уполномочен организовать этот процесс. Интересы русских людей должны быть в основании каждого решения наших дипломатов», — сказал Кузнецов.

14 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что сирийский посол в Москве Башар аль-Джаафари подал запрос на получение убежища в РФ. Сам дипломат это опроверг в беседе с РИА Новости.

Джаафари возглавляет посольство Сирии в России с октября 2022 года. 9 апреля стало известно, что дипломат получил уведомление об отзыве в Дамаск, где ему якобы предложили пост в администрации.

До этого, 8 декабря 2024 года, официально получил убежище в России экс-президент Сирии Башар Асад. Он прибыл в Москву со своей семьей после того, как антиправительственные группировки вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Асада.

После захвата сирийской столицы МИД России опубликовал заявление и сообщил, что в результате состоявшихся переговоров президента с участниками вооруженного конфликта тот решил оставить пост и улетел из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Позже в Кремле сообщили, что Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в Госдуме заявили, что ждут от Башара Асада и бывших украинских элит помощи русским людям.

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